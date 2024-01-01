Tačke niso igračke

Britanska lastnica mačke bo za svoje napake plačevala še leta

Mačke se rade igrajo z majhnimi predmeti, ki jih lahko preobračajo, kotalijo, občasno pa še malce povohajo in poližejo. Morda je prav zato klobčič volne zanje tako zelo zanimiva igrača. Je lahek, spreminja obliko, mačka pa ga zlahka ujame v tačke, medtem ko poskuša ugotoviti, od kod prihaja vrvica. Toda pozor, kot se je izkazalo že večkrat, je ta igrača zanje lahko tudi zelo nevarna. To potrjuje nedavna zgodba iz Velike Britanije, s katero si je lastnica mačke nakopala precej velike težave in skrbi.