Živali
Tačke niso igračke
Uspelo nam je! Mucka sta dobila nov dom
Tačke niso igračke

Uspelo nam je! Mucka sta dobila nov dom

Zakaj listi rastlin v tem času postanejo rumeni? Vzroki in rešitve
Sobne rastline

Zakaj listi rastlin v tem času postanejo rumeni? Vzroki in rešitve

Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
Gospodinjstvo

Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela

Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Rože in vrt

Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo

Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
Živali

Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?

To pravi zakonodaja o psih, ki večino časa preživijo zunaj
Ljubljenčki

To pravi zakonodaja o psih, ki večino časa preživijo zunaj

Mrzli zimski dnevi, ki s seboj prinašajo sneg, led, veter in druge vremenske nevšečnosti, so tudi za pse precej neprijetni. Če bo vaš ljubljenček tudi pozimi večino časa ostal zunaj, potem je nujno, da mu zagotovite zatočišče v pasji uti.

Domače živali

V okolici Polskave neznanec v glavo ustrelil mačjo mamo

"Žal je tudi to Slovenija, narod z zračnimi puškami, ki kot za šalo streljamo mačke, vrane, golobe, včasih tudi pse in druge živali." S tem stavkom se začne pretresljiva objava Veterinarskega centra Pika v Mariboru, s katero opozarjajo, da so na veterini pred dnevi sprejeli muco, ki je bila ustreljena v glavo.

V okolici Polskave neznanec v glavo ustrelil mačjo mamo
Zapuščene, prezrte, pozabljene: živali niso smeti!
Tačke niso igračke

Zapuščene, prezrte, pozabljene: živali niso smeti!

Vsako leto po svetu na milijone psov in mačk konča na ulici – brez hrane, zavetja ali osnovne oskrbe. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije je kar 200 milijonov psov in 480 milijonov mačk brez doma. Po uradnih podatkih naj bi bilo v Sloveniji zapuščenih 12.000 živali, a je ta številka zagotovo vsaj še enkrat višja.

Veterinar svari pred tem početjem: To lahko škoduje psu in vam
Domače živali

Veterinar svari pred tem početjem: To lahko škoduje psu in vam

Pasja higiena je ključnega pomena za zdravje vašega psa in celotne družine. Pranje pasjega ležišča preprečuje širjenje bakterij, alergij pri psih ter nevšečnosti, kot so bolhe. V članku preberite, kako pogosto bi morali očistiti pasje ležišče.

Muc Mičo nujno potrebuje vašo pomoč
Tačke niso igračke

Muc Mičo nujno potrebuje vašo pomoč

Zavetišča in društva za pomoč živalim si vsak dan prizadevajo pomagati čim več živalim v stiski, ob tem pa se trudijo, da bi vsaki – potem ko jo oskrbijo – čim prej našli tudi novega lastnika, ki bi jo lahko sprejel k sebi. Med tistimi, ki trenutno iščejo nov dom, je tudi muc, ki sliši na ime Mičo.

Britanska lastnica mačke bo za svoje napake plačevala še leta
Tačke niso igračke

Britanska lastnica mačke bo za svoje napake plačevala še leta

Mačke se rade igrajo z majhnimi predmeti, ki jih lahko preobračajo, kotalijo, občasno pa še malce povohajo in poližejo. Morda je prav zato klobčič volne zanje tako zelo zanimiva igrača. Je lahek, spreminja obliko, mačka pa ga zlahka ujame v tačke, medtem ko poskuša ugotoviti, od kod prihaja vrvica. Toda pozor, kot se je izkazalo že večkrat, je ta igrača zanje lahko tudi zelo nevarna. To potrjuje nedavna zgodba iz Velike Britanije, s katero si je lastnica mačke nakopala precej velike težave in skrbi.

Tačke niso igračke

Iskali so jo celo s šolanimi psi, zdaj je po mesecu dni končno na varnem

Konec lanskega leta je izginila 'hišna' muca Veterinarskega centra Pika v Mariboru. Stekla je iskalna akcija, sledili so številni pozivi na družbenih omrežjih, a o muci ni bilo ne duha ne sluha.

Iskali so jo celo s šolanimi psi, zdaj je po mesecu dni končno na varnem
Izguba hišnega ljubljenčka: Žalost bo minila, ostali bodo lepi spomini
Tačke niso igračke

Izguba hišnega ljubljenčka: Žalost bo minila, ostali bodo lepi spomini

Ko umre oseba, ki smo jo imeli radi, ob tem občutimo globoko žalost in povsem pričakovano je, da pri bližnjih iščemo sočutje in podporo. Enako velja tudi ob smrti hišnih ljubljenčkov, ki so nenazadnje naši družinski člani. Naravno je, da se počutimo na tleh, ko nas zapusti mačka ali pes. O slednjem smo se pogovarjali z dvema strokovnjakinjama, psihoterapevtko Mojco Gubina ter psihologinjo Veroniko Zupan.

Žiga Bonča: 'Bowie mi je polepšal življenje'
Tačke niso igračke

Žiga Bonča: 'Bowie mi je polepšal življenje'

Posvojitev psa iz zavetišča je velika odgovornost, ki pa se je mlad, a že precej izkušen novinar informativne oddaje 24ur, Žiga Bonča ni ustrašil. Pred časom sta se namreč s partnerko odločila, da v svoj dom sprejmeta kužka, ki sta ga poimenovala Bowie. Preberite, kaj nam je zaupal o svojem ljubljenčku in zakaj svetuje, da se – tako kot priznava sam, v posvojitev živali ne zaletimo brezglavo in s preveč čustvi.

Bi morali lastniki psov in mačk plačati dodaten davek?
Tačke niso igračke

Bi morali lastniki psov in mačk plačati dodaten davek?

Zavetišča za zapuščene živali se na dnevni ravni soočajo s finančno stisko, prepolnimi kapacitetami ter pomanjkanjem osebja. Potem ko je v začetku leta k omenjenemu problemu ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pristopilo z novim davkom, pa se je nanje vsul plaz kritik. Mi smo preverili, kakšno je mnenje zavetišč ter ali menijo, da bi dodatna finančna sredstva, ki bi prišla s tega naslova, lahko kakorkoli pozitivno pripomogla k reševanju problematike.

Stanje v zavetiščih alarmantno, bi bilo z novelo zakona kaj bolje?
Tačke niso igračke

Stanje v zavetiščih alarmantno, bi bilo z novelo zakona kaj bolje?

Stanje v slovenskih zavetiščih za živali je postalo zaskrbljujoče zaradi preobremenjenosti in pomanjkanja sredstev. V Sloveniji deluje 16 zavetišč, ki lahko sprejmejo približno 700 mačk in 400 psov. V letu 2023 so ta zavetišča sprejela 9.897 mačk in 1.572 psov, kar močno presega njihove kapacitete.

Tačke niso igračke

Razkrivamo, kakšne so cene za kastracijo in sterilizacijo ljubljenčkov

Sterilizacija ali kastracija hišnega ljubljenčka je velika odločitev, ki s seboj prinaša tudi določen strošek. Preverili smo, koliko stane takšen poseg pri veterinarju in ali je za to mogoče uveljavljati kakšne subvencije.

Razkrivamo, kakšne so cene za kastracijo in sterilizacijo ljubljenčkov
Arhiv
Moja hiša
Dom

Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj

Sobne rastline

Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas

Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

