Če hočeš res videti, moraš gledati s srcem in ne zgolj z očmi. To nas uči Mali princ, junak ikonične knjige francoskega pisatelja de Saint-Exupéryja. V teh časih, ko so naše oči prilepljene na razne zaslončke, le redki opazijo, kaj se v resnici dogaja okoli njih. Pa vendar so med nami tudi takšni, ki gledajo s srcem in opazijo stiske. In ne samo to, poskušajo pomagati po svojih najboljših močeh.

Eden od muckov, ki je prebolel mačjo kugo.

Kako pomagati, ko posvojiteljev ni več?

Ena od njih je ustanoviteljica prostovoljnega Društva za varovanje okolja in pomoč živalim v stiski Reks in Mila, Mojca Furlan. Kot dolgoletna in izkušena učiteljica, zagovornica spoštovanja do vseh živih bitij in narave, aktivna prostovoljka in motivatorka pozitivnih sprememb v družbi je skozi leta naletela na veliko tako pretresljivih kot tudi spodbudnih zgodb. Verjetno je tudi to razlog, da kljub vedno bolj zahtevnim razmeram v družbi še vztraja v svojem poslanstvu. Kot je dejala, se v 11 letih prizadevanja za dobrobit živali še ni zgodilo, da bi morali kakšno od živali, ki so ji v društvu nesebično priskočili na pomoč, uspavati brez zdravljenja in truda zanjo. "Poklicali ste ob različnih okoliščinah, poškodbah, nesrečah. Takoj smo pomagali. Med nami so živeli mucki s kroničnimi boleznimi in nekateri še vedno živijo ob stalni terapiji. Žal ne vemo, kako naprej, kako nadaljevati. Opozarjamo, da je Slovenija prepolna muckov in posvojiteljev skoraj ni več najti."

V društvu pozivajo k sterilizaciji in kastraciji mačk, saj brez varnih domov preveč trpijo. In varnih domov ter primernih posvojiteljev je vedno manj.

Za mucka dlje časa iskali dom

Društvo je muckoma poskušalo najti dom, a se kljub številnim objavam in pozivom nihče ni javil. "Samčka na sliki sta že predolgo na veterini," je opozorila Furlanova. Za njima je nekaj hudih tednov, saj sta prestala stresno selitev iz zunanjega okolja v začasen dom, po kastraciji sta zbolela za mačjo kugo, o kateri se zadnje čase vse večkrat poroča, in to iz zelo različnih koncev Slovenije. Mucka sta bila del večje skupine, in sicer je bilo v skupini 12 muc, gospa, ki je muckom sprva želela pomagati, pa se je po pomoč obrnila na Društvo Reks in Mila, kjer so ji seveda takoj priskočili na pomoč – tako kot vedno.

Osem muc je nato odpeljala na sterilizacijo in kastracijo, le nekaj dni po posegu pa je vseh osem muc zbolelo in začelo bruhati. "To se nam, ki vozimo muce na posege že 11 let, se še nikoli ni pripetilo," opozarja Furlanova. Društvo je pomagalo pri varni nastanitvi vseh muc, ki so morale po posegu v karanteno, priskrbelo jim je vse potrebno, a je kljub dobri oskrbi 12. dan po posegu poginila ena od muc, dve pa sta zboleli. Muce so bile odpeljane k dežurnemu veterinarju v Šentjur, kjer so zanje lepo poskrbeli, po diagnozi mačja kuga pa začeli z zdravljenjem. Za tri muce je bila kuga usodna in zdravljenje prepozno, ostalih pet je s pomočjo zdravljenja kugo prebolelo. Gospa iz okolice Celja, ki je sprva poskušala pomagati mucam, se je takoj po prvih znakih bolezni umaknila, zato je vse breme in skrb prevzelo društvo, kar je zanje velik zalogaj, tako organizacijski kot finančni, saj samo prvi del računa znaša več kot 2000 evrov. Zdravljenje in oskrba sta namreč zelo draga in kljub popustu, ki so ga obljubili na veterini, bodo stroški res zelo visoki. Za tri od petih muc, ki so preživele in so zdrave, je društvu uspelo najti varen dom, veliko težje je bilo dom najti za samčka.

Mucka ste preživela veliko hudega.

Če mucka ne bi našla pravih ljudi, bi morala na lokacijo, kjer ju žal nihče ne bo hranil in oskrboval.

Oskrbujejo skoraj 300 muc

Pod okriljem društva živi 250 muc v Občini Medvode, ki živijo na terenu na različnih lokacijah. Nekatere so nastanjene v domovih doživljenjsko, društvo pa zanje zagotavlja hrano in potrebno veterinarsko oskrbo. Še nekaj deset muc oskrbujejo na različnih koncih Slovenije. "Pomagamo po vsej Sloveniji, kjer se jim drugi ne odzovejo ali niti nimajo koga prositi. Letos nam zmanjkuje denarja že zdaj, odstotki od dohodnine za leto 2025, ki jih ljudje namenijo njihovemu društvu, pa pridejo na račun društva šele konec septembra," opozarjajo v društvu. Društva, ki nimajo drugih virov financiranja, kot so prostovoljni prispevki, so povsem odvisna od dobrodelnih prispevkov in pomoči prostovoljcev. Hvaležna vam bodo za vsakršno finančno pomoč, lahko jim namenite tudi del dohodnine, izpolniti morate le obrazec in ga posredovati finančni upravi. A pohitite, saj morate to storiti še pred koncem leta. Eni od muc, ki so ji priskočili na pomoč v društvu, so pred dnevi uspeli poiskati nov dom, zdaj potrebujejo pomoč pri plačilu veterinarskih stroškov za malo Pupo.

Društvu Reks in Mila lahko pomagate:

- z nakazilom na TRR: SI56 1914 0501 2459 708; BIC/SWIFT: SZKBSI2X; Deželna banka Slovenije - PayPal: drustvoreksinmila@gmail.com - s poslanim SMS-sporočilom REKSMILA5 na 1919 prispevate 5 evrov Če še niste podarili 1 % dohodnine nobenemu društvu ali zavodu, ki deluje v javnem interesu, lahko del dohodnine podarite jim. Njihova davčna številka je 49832166. Prav tako bodo veseli pomoči v obliki prostovoljnega dela, saj je ogromno lokacij, kjer oskrbujejo muce, ki oskrbo potrebujejo dnevno.