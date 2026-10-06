Galgi oziroma španski hrti so posebni psi. Plemeniti, nežni in izjemno hitri, vendar njihova eleganca žal pogosto skriva žalostno zgodbo. V Španiji jih že dolgo uporabljajo pri lovu, predvsem za lov na zajce, zaradi česar so nekateri vzrejeni predvsem kot delovno orodje. Ko niso več dovolj hitri ali ko se lovska sezona konča, pa lahko za mnoge nastopi kruta usoda.

Ko pes postane neuporaben, ga nekateri preprosto zavržejo

Urška Klakočar Zupančič v svojem zapisu opozarja na ravnanje nekaterih lovcev, imenovanih galguerosi. Po njenih besedah so psi lahko izpostavljeni trpinčenju že med treningom, pozneje pa jih nekateri, ko jih ne potrebujejo več, zapustijo ali usmrtijo na izjemno krute načine. Med najbolj pretresljivimi praksami, povezanimi z opuščenimi galgi, je tako imenovano počasno obešanje, pri katerem se pes z zadnjimi nogami še dotika tal. Omenja tudi pretepanje, stradanje, metanje v vodnjake, zastrupljanje in druga grozljiva dejanja. Za takšnim ravnanjem je pogosto tudi izgovor tradicije. Toda tradicija sama po sebi ne more biti opravičilo za trpljenje živali.

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Galgi ne potrebujejo veliko

Prav zato je zgodba Galge tako pomembna. Sedemletna psička je danes rešena in varna. Namesto strahu ima možnost spoznati nekaj, kar bi moralo pripadati vsakemu psu – varen dom, hrano, toplino in človeka, ki ga ne bo zapustil. Galgoti ne potrebujejo veliko. Potrebujejo varnost, hrano, topel dom in človeka, ki jih ne bo zapustil, je zapisala Klakočar Zupančič. Morda je prav njihova nežnost tisto, kar pri tej zgodbi najbolj presune. Kljub temu, kar so nekateri od njih doživeli, se številni rešeni galgi znova naučijo zaupati človeku. Njihov pogled pogosto ne izraža jeze, temveč previdnost in željo po varnosti.

Vsako rešeno življenje šteje

Reševanje galgov zato ni le vprašanje posvojitve psa. Je tudi opozorilo na odnos človeka do živali in na odgovornost, ki jo imamo do bitij, ki so od nas popolnoma odvisna. Vsak galgo, ki dobi nov dom, pomeni eno rešeno življenje. Hkrati pa je opomin, da moč človeka ni v tem, da lahko naredi nekaj šibkejšemu, temveč v tem, kako ravna z bitjem, ki se samo ne more braniti.

Galgo – eleganten, nežen in presenetljivo miren pes

Španski galgo je starodavna pasma hrtov, ki jo prepoznamo po vitki, elegantni postavi, dolgih nogah in izjemni hitrosti. Čeprav je bil stoletja vzrejen predvsem za lov, je v domačem okolju pogosto povsem drugačen, kot bi pričakovali od tako hitrega psa. Galgi so praviloma nežni, umirjeni in zelo navezani na svoje ljudi. V stanovanju so lahko pravi zaspanci, ki večino dneva najraje preživijo udobno zviti na kavču, zunaj pa pokažejo svojo neverjetno atletskost in potrebo po varnem gibanju. Prav ta kontrast med njihovo športno naravo in nežnim značajem je eden od razlogov, zakaj številni rešeni galgi postanejo čudoviti družinski psi.

icon-expand Galgo – eleganten, nežen in presenetljivo miren pes FOTO: Adobe Stock