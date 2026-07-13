Kot navajajo veterinarski strokovnjaki iz American Kennel Club, še vedno ni popolnoma jasno, katera snov v grozdju in rozinah povzroča toksičnost pri psih, vendar je učinek lahko zelo resen. Pri nekaterih psih že majhna količina povzroči hudo zastrupitev, pri drugih pa lahko pride do življenjsko nevarnih zapletov.

Po podatkih organizacije Pet Poison Helpline se tveganje ne zmanjšuje glede na pasmo ali velikost psa, kar pomeni, da so vse živali potencialno ogrožene.