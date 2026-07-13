Zakaj so rozine nevarne za pse?
Kot navajajo veterinarski strokovnjaki iz American Kennel Club, še vedno ni popolnoma jasno, katera snov v grozdju in rozinah povzroča toksičnost pri psih, vendar je učinek lahko zelo resen. Pri nekaterih psih že majhna količina povzroči hudo zastrupitev, pri drugih pa lahko pride do življenjsko nevarnih zapletov.
Po podatkih organizacije Pet Poison Helpline se tveganje ne zmanjšuje glede na pasmo ali velikost psa, kar pomeni, da so vse živali potencialno ogrožene.
Simptomi zastrupitve z rozinami
Veterinarski viri, kot jih povzema VCA Animal Hospitals, navajajo, da se prvi simptomi lahko pojavijo v nekaj urah po zaužitju. Med najpogostejšimi znaki so bruhanje, driska, zmanjšan apetit, letargija in bolečine v trebuhu.
Kot poročajo strokovnjaki iz American Kennel Club, lahko v hujših primerih pride do zmanjšanega izločanja urina ali popolne odpovedi ledvic, kar zahteva nujno veterinarsko pomoč.
Kaj storiti, če pes poje rozine?
Če pes zaužije rozine ali grozdje, veterinarji iz Pet Poison Helpline svetujejo takojšnje ukrepanje. Najpomembneje je, da se ne čaka na pojav simptomov, ampak se čim prej poišče veterinarska pomoč.
Kot navajajo veterinarske smernice, lahko zgodnje ukrepanje, ki vključuje izzivanje bruhanja in zdravljenje s tekočinami, bistveno izboljša izid.
Viri: American Kennel Club, Pet Poison Helpline, VCA Animal Hospitals, ASPCA Animal Poison Control, RSPCA
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