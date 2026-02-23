Naravna pasma z dolgo tradicijo

Turški van sodi med redke naravne pasme mačk, ki se niso razvile z načrtnim križanjem, temveč z naravno selekcijo. Kot poroča The International Cat Association (TICA), pasma izvira iz območja vzhodne Anatolije in je bila v Evropo prenesena šele sredi 20. stoletja, ko so jo zahodni popotniki prvič podrobneje predstavili mednarodni javnosti. Tudi Governing Council of the Cat Fancy (GCCF) piše, da gre za eno najstarejših naravnih pasem, ki se je stoletja prilagajala ostremu podnebju ob jezeru Van; z mrzlimi zimami in vročimi poletji.

Značilni 'van vzorec' in odpornost na mraz

Posebnost pasme je tako imenovani 'van vzorec': skoraj povsem bela dlaka z barvnimi lisami le na glavi in repu. Kot piše Cat Fanciers' Association (CFA), mora biti več kot 80 odstotkov telesa bele barve, barvni poudarki pa so omejeni na manjši del kožuha. Njihovo telo je čvrsto in mišičasto, prekriva pa ga poldolga, svilnata dlaka brez izrazite podlanke. Kot navaja TICA, takšna struktura dlake omogoča boljšo odpornost na vremenske razmere ter hitrejše sušenje po stiku z vodo.

Mačka, ki obožuje vodo

Ena najbolj nenavadnih lastnosti te pasme je ljubezen do vode. Medtem ko večina mačk vode ne mara, turški van pogosto rad raziskuje vodne površine in lahko celo zaplava. Kot poroča BBC News, so mačke iz regije ob jezeru Van zaradi tega dobile vzdevek 'plavalke'. Njihova vodoodbojna dlaka jim omogoča, da se po kopanju hitro posušijo, kar je v naravnem okolju pomenilo pomembno prednost.

Oči dveh barv – prava posebnost

Turški van je znan tudi po izjemnih očeh. Kot piše CFA, so dovoljene tri različice: obe očesi modri, obe jantarni ali pa heterokromija – eno modro in eno jantarno oko. Prav ta kombinacija daje mački skoraj mističen videz in jo dela še bolj prepoznavno.

Center za ohranjanje pasme v mestu Van

V Turčiji pasmo skrbno varujejo. Pod okriljem Van Yuzuncu Yil University deluje poseben raziskovalni center, znan kot 'Cat Villa', kjer strokovnjaki spremljajo rodovnike, nadzorujejo paritve in skrbijo za ohranjanje izvornih lastnosti pasme. Kot poroča Anadolu Agency, center vsako leto nadzira nova legla in si prizadeva povečati populacijo čistokrvnih predstavnikov te redke pasme, saj je bila v preteklosti njihova številčnost že zaskrbljujoče nizka.

Simbol Turčije in priljubljenost po svetu

Turški van danes velja za naravni simbol države. Kot piše turški časnik Daily Sabah, pasma predstavlja del kulturne dediščine vzhodne Anatolije, hkrati pa postaja vse bolj priljubljena tudi med rejci v Evropi in ZDA. Zaradi inteligentnega, igrivega in družabnega značaja je van mačka cenjena družinska spremljevalka. Snežno bela, ponosna in odporna na ostro podnebje še naprej kraljuje ob obalah jezera Van ter dokazuje, da je lahko tudi mačka del nacionalne identitete.