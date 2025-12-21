Starejši psi niso 'na poti, da umrejo'

"Čas je, da se spet pogovorimo o starih psih. Ne gredo umret!", so ostro zapisali v objavi in opozorili na resno nevarnost, ki preži, če lastniki niso dovolj pozorni: "Zatavajo in se ne znajdejo na območju, kamor so zatavali. Tudi če je to pri sosedu ali na domačem dvorišču. Ne prepoznajo okolice, največkrat ne vidijo in ne slišijo. Pogosto samo hodijo, hodijo. Dokler se ne zataknejo, dokler kam ne padejo in ne morejo zlesti nazaj tja, od koder so padli ali zdrsnili. Ali dokler jih kaj ne povozi."

Zakaj so starejši psi še posebej ranljivi

Starejši psi imajo težave s temperaturno regulacijo in niso več tako fizično vzdržljivi kot v mladosti. Zaradi nizkih temperatur je to še posebej nevarno, saj ne morejo več dobro regulirati telesne temperature. Po domače: hitro se podhladijo. Njihovo telo je staro in ne prenese več veliko napora, zato je pomembna vsaka ura, če ne minuta, da se ukrepa, ko odtavajo. Lastniki pogosto mislijo, da starejši pes odhaja na konec svoje poti – da gre v miru umret ... a kot poudarjajo v K9, to ni res: "Ne gredo umret. To so vraže in slaba tolažba za vse, ki so tako izgubili psa. Vem, da se bodo pod objavo pojavili komentarji, da poznate ta in ta primer, kako se je pes prišel poslovit in podobne neumnosti. NE!!! Ne gredo umret. Ja, umrejo, ker jih ne najdete pravočasno. Zaradi mraza, zaradi stresa, zaradi tega, ker se telo vda. Ne pa namerno."

Starejši psi imajo težave s temperaturno regulacijo in niso več tako fizično vzdržljivi kot v mladosti. FOTO: Profimedia

Kako zaščititi starejše pse

Preprečevanje je vedno boljše kot reševanje. Organizacija K9 svetuje, da je treba starejše pse vedno nadzirati, še posebej na prostem: - Imejte jih na povodcih. - Zadržujte jih na ograjenih dvoriščih. - Ves čas imejte psa na očeh. "Če se vseeno zgodi, da odtavajo (kar se, ker nismo popolni), ga začnite iskati TAKOJ. In nas, sploh v tem letnem času, pokličite TAKOJ! Ker ni šel umret! Ko bo prišel njihov čas, se boste od njega lahko poslovili na lepši način in z manj trpljenja," so še opozorili. Objava je opomin, da starejši psi še vedno potrebujejo stalen nadzor in hitro ukrepanje, ko so izpostavljeni nevarnim situacijam. Starejši pes, ki odtava, ni "odšel, da umre", ampak je v resni nevarnosti zaradi mraza, izgube orientacije in stresa. Vsaka minuta šteje, da ga poiščemo in spravimo na varno. Organizacija K9 tudi opominja, da pozornost in skrb nista znak pretirane skrbi, temveč odgovornost. Starejši psi so dragoceni člani družine in si zaslužijo varnost in toplino do konca svojih dni.