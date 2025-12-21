Dominvrt.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Živali
Tačke niso igračke Ljubljenčki
Pes
Živali

Starejši psi niso 'na poti, da umrejo'

B.R.
21. 12. 2025 02.34
0

Pozimi in v hladnejših mesecih je pogosto lažje pozabiti, da so tudi starejši psi še vedno živahni, radovedni in po svoje nepredvidljivi. Objava organizacije K9 iskanje pogrešanih na Facebooku je ponovno odprla pogovor o tem, kako nevarno je, če starejši pes odtava in se izgubi.

"Čas je, da se spet pogovorimo o starih psih. Ne gredo umret!", so ostro zapisali v objavi in opozorili na resno nevarnost, ki preži, če lastniki niso dovolj pozorni: "Zatavajo in se ne znajdejo na območju, kamor so zatavali. Tudi če je to pri sosedu ali na domačem dvorišču. Ne prepoznajo okolice, največkrat ne vidijo in ne slišijo. Pogosto samo hodijo, hodijo. Dokler se ne zataknejo, dokler kam ne padejo in ne morejo zlesti nazaj tja, od koder so padli ali zdrsnili. Ali dokler jih kaj ne povozi."

Zakaj so starejši psi še posebej ranljivi

Starejši psi imajo težave s temperaturno regulacijo in niso več tako fizično vzdržljivi kot v mladosti. Zaradi nizkih temperatur je to še posebej nevarno, saj ne morejo več dobro regulirati telesne temperature. Po domače: hitro se podhladijo. Njihovo telo je staro in ne prenese več veliko napora, zato je pomembna vsaka ura, če ne minuta, da se ukrepa, ko odtavajo.

Lastniki pogosto mislijo, da starejši pes odhaja na konec svoje poti – da gre v miru umret ... a kot poudarjajo v K9, to ni res: "Ne gredo umret. To so vraže in slaba tolažba za vse, ki so tako izgubili psa. Vem, da se bodo pod objavo pojavili komentarji, da poznate ta in ta primer, kako se je pes prišel poslovit in podobne neumnosti. NE!!! Ne gredo umret. Ja, umrejo, ker jih ne najdete pravočasno. Zaradi mraza, zaradi stresa, zaradi tega, ker se telo vda. Ne pa namerno."

Starejši psi imajo težave s temperaturno regulacijo in niso več tako fizično vzdržljivi kot v mladosti.
Starejši psi imajo težave s temperaturno regulacijo in niso več tako fizično vzdržljivi kot v mladosti. FOTO: Profimedia

Kako zaščititi starejše pse

Preprečevanje je vedno boljše kot reševanje. Organizacija K9 svetuje, da je treba starejše pse vedno nadzirati, še posebej na prostem:

- Imejte jih na povodcih.

- Zadržujte jih na ograjenih dvoriščih.

- Ves čas imejte psa na očeh.

"Če se vseeno zgodi, da odtavajo (kar se, ker nismo popolni), ga začnite iskati TAKOJ. In nas, sploh v tem letnem času, pokličite TAKOJ! Ker ni šel umret! Ko bo prišel njihov čas, se boste od njega lahko poslovili na lepši način in z manj trpljenja," so še opozorili.

Objava je opomin, da starejši psi še vedno potrebujejo stalen nadzor in hitro ukrepanje, ko so izpostavljeni nevarnim situacijam. Starejši pes, ki odtava, ni "odšel, da umre", ampak je v resni nevarnosti zaradi mraza, izgube orientacije in stresa. Vsaka minuta šteje, da ga poiščemo in spravimo na varno.

Organizacija K9 tudi opominja, da pozornost in skrb nista znak pretirane skrbi, temveč odgovornost. Starejši psi so dragoceni člani družine in si zaslužijo varnost in toplino do konca svojih dni.

V hladnem vremenu prilagodite prehrano vašega ljubljenčka
Preberi še
V hladnem vremenu prilagodite prehrano vašega ljubljenčka
starejši psi izguba psa varnost psov K9 iskanje pogrešanih skrb za pse
Obnova

Britanka živi svoje sanje v avtobusu

Gospodinjstvo

Mit o čiščenju, v katerega ne bi smeli verjeti

Sorodni članki
Tako pes pokaže, da vas ima resnično rad
Ljubljenčki

Tako pes pokaže, da vas ima resnično rad

Zaradi tega se vaš ljubljenček v svojem domu ne počuti prijetno
Ljubljenčki

Zaradi tega se vaš ljubljenček v svojem domu ne počuti prijetno

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Dars med prazniki izjemnih situacij ne pričakuje, na sneg pripravljeni
Dars med prazniki izjemnih situacij ne pričakuje, na sneg pripravljeni
šport
'10 ur bi sedeli, če bi vam našteval, kaj vse sem počel med pripravami'
'10 ur bi sedeli, če bi vam našteval, kaj vse sem počel med pripravami'
popin
Z novo pustolovščino se vrača Spuži Kvadratnik
Z novo pustolovščino se vrača Spuži Kvadratnik
tv oddaje
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Vizita.si
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
Okusno.je
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Zadovoljna.si
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Moskisvet.com
En objem je spremenil vse
En objem je spremenil vse
Bibaleze.si
Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Cekin.si
Kako vlagati v času umetne inteligence?
Kako vlagati v času umetne inteligence?
Dominvrt.si
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
Dominvrt.si
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
RUBRIKE:

Novice Dom Gospodinjstvo Rože in vrt Gradnja Živali Okolje Setveni koledar Oddaje
Dominvrt.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Dominvrt.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1335