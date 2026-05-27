Ljubljanski živalski vrt je bogatejši za novo, prav posebno prebivalko. V Ljubljano je namreč pripotovala mlada žirafa Pietruška, ki pa ni zanimiva le zaradi svoje višine, ampak predvsem zaradi svoje poti in prvega vtisa, ki ga je pustila v novem okolju. Gre za mlado samico nubijske žirafe, ki je v Slovenijo prišla iz Varšave. Njena selitev pa nikakor ni bila preprosta logistična naloga, ampak skrbno načrtovana pot, kjer je bilo poskrbljeno za vsako podrobnost – predvsem zato, da bi bila zanjo čim manj stresna.

17 ur dolga pot: kako se sploh preseli žirafo?

icon-expand Nubijska žirafa Pietruška FOTO: ZOO Ljubljana

Pietruška je za namišljeno "menjavo doma" potrebovala kar 17 ur vožnje. Skoraj tisoč kilometrov dolgo pot je večinoma preživela stoje v posebej prilagojeni prikolici, ki je bila narejena prav za žirafe. Transport takšnih živali zahteva veliko več kot le prevoz: – poteka v hladnejšem delu dneva in ponoči, – vključuje redne postanke za preverjanje počutja, – pomembno pa je tudi, da je zraven oskrbnik, ki ga žival pozna. Prav to je bilo ključno tudi v njenem primeru – njen oskrbnik iz Varšave je prišel z njo v Ljubljano, da bi bil prehod čim bolj miren.

Prvi dnevi v novem domu: radovedna, mirna in zelo lačna

icon-expand Nubijska žirafa Pietruška FOTO: ZOO Ljubljana

Po prihodu je Pietruška novo okolje presenetljivo dobro sprejela. Že v prvih dneh je začela raziskovati notranje prostore in spoznavati nove navade življenja v Ljubljani. Še posebej zanimivo je njeno prvo "srečanje" z bodočim družabnikom – samcem Rastkom. Za zdaj sta še ločena, a se že vidita, vonjata in tudi slišita, kar je pomemben prvi korak pri navajanju. Pietruška sicer: – meri približno 3,5 metra, – tehta okoli 330 kilogramov, – in še vedno hitro raste, zato poje ogromne količine listja.

Presenečenje: žirafa, ki ne mara peteršilja

icon-expand Nubijska žirafa Pietruška FOTO: ZOO Ljubljana

Njeno ime ima zanimivo zgodbo. Pietruška v poljščini pomeni peteršilj – a ironija je, da ga sama ne mara. Kljub temu pa žirafe slovijo po precej posebnih okusih. V naravi se prehranjujejo z najrazličnejšimi rastlinami in pogosto posegajo po močnih, izrazitih okusih – celo po koprivah.

Zakaj so takšni prihodi pomembni?

Selitve živali med živalskimi vrtovi niso naključne. Gre za del širših evropskih programov, kjer strokovnjaki skrbijo za zdrav genetski razvoj vrst in dobrobit živali. To pomeni, da prihod Pietruške ni le zanimiv dogodek za obiskovalce, ampak tudi pomemben korak pri ohranjanju populacije žiraf.

Če jo boste obiskali – eno pomembno pravilo

icon-expand Nubijska žirafa Pietruška FOTO: ZOO Ljubljana

V živalskem vrtu obiskovalce prosijo, da novi prebivalki dajo čas. Prvi dnevi v novem okolju so ključni, zato je pomembno, da je ne vznemirjate. To pomeni: - ne trkati po steklu, - ne kričati, - in ji pustiti, da se počasi navadi na novo okolje.

Zgodba, ki ni le simpatična, ampak tudi poučna

icon-expand Nubijska žirafa Pietruška in oskrbniki FOTO: ZOO Ljubljana