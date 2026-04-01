V Nemčiji so prvič zabeležili napad volka na človeka, odkar so se volkovi pred skoraj 30 leti vrnili v to državo. Nemška policija je sporočila, da je volk v ponedeljek ugriznil žensko blizu trgovine Ikea v Hamburgu na severu države, nato pa pobegnil. Policija ga je ujela ponoči, ko ga je potegnila iz vode blizu promenade v središču Hamburga.

Na zvezni agenciji za varstvo narave so za nemško tiskovno agencijo dpa povedali, da je bil to prvi napad volka na človeka, odkar so se volkovi leta 1998 po naravni poti vrnili v Nemčijo. Potem ko je volk v Nemčiji veljal za izumrlega približno 150 let, se je takrat iz Poljske začel ponovno naseljevati v državi.