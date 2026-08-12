Zakaj pes ves čas prosi za hrano?

Pri večini psov prosjačenje ni povezano s pravo lakoto, ampak z naučenim vedenjem. Pes hitro ugotovi, da pogled z velikimi očmi, nežno cviljenje ali sedenje ob mizi včasih prinese nagrado. Iz izkušenj številnih lastnikov je največja napaka ta, da psu enkrat dovolijo košček hrane z mize. Pes si to zapomni in naslednjič poskusi ponovno. Ne gre za trmo, ampak za preprost vzorec: vedenje, ki prinese nagrado, se bo ponavljalo. Po podatkih strokovnjakov iz organizacije American Kennel Club je prosjačenje pogosto posledica učenja in ne dejanske potrebe po dodatni hrani. Pes se hitro nauči povezave med določenim vedenjem in možnostjo priboljška.

icon-expand Pri večini psov prosjačenje ni povezano s pravo lakoto, ampak z naučenim vedenjem. FOTO: Shutterstock

1. Pes je ugotovil, da prosjačenje deluje

Najpogostejši razlog za prosjačenje je preprost – pes je bil za to nagrajen. Tudi če lastnik popusti samo občasno, lahko to vedenje še dodatno utrdi. Primer iz vsakdanjega življenja: pes več dni sedi mirno ob mizi in ne dobi ničesar, nato pa nekdo med večerjo odlomi košček mesa in mu ga poda. Pes si ne zapomni, da je moral čakati več dni, ampak samo to, da se je vztrajnost izplačala. Strokovnjaki za vedenje živali opozarjajo, da je prav občasno nagrajevanje eden najmočnejših načinov utrjevanja neželenih navad, saj pes nikoli ne ve, kdaj bo nagrada prišla.

2. Pes morda ne dobi dovolj primerne hrane

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Včasih prosjačenje ni samo vedenjska težava. Pes lahko išče dodatno hrano, ker njegov obrok ni dovolj prilagojen njegovim potrebam. Na apetit vplivajo starost, velikost, telesna aktivnost in zdravstveno stanje. Mladi psi v obdobju rasti, zelo aktivni psi ali psi, ki porabijo veliko energije, imajo drugačne prehranske potrebe kot starejši, manj aktivni psi. Po priporočilih strokovnjakov iz PetMD je pomembno spremljati predvsem telesno stanje psa, ne zgolj količino hrane v skledi. Pes, ki je vidno presuh in ves čas išče hrano, potrebuje drugačen pristop kot pes z normalno telesno težo, ki samo izkorišča priložnost za priboljške.

icon-expand Na apetit vplivajo starost, velikost, telesna aktivnost in zdravstveno stanje. FOTO: Adobe Stock

3. Dolgočasen pes pogosto išče zabavo v hrani

Veliko psov ne prosi za hrano zato, ker bi bili lačni, ampak zato, ker jim je dolgčas. Hrana je za psa močna motivacija, zato lahko hitro postane način, kako si popestri dan. To je še posebej pogosto pri psih, ki so veliko časa sami doma ali nimajo dovolj miselnih izzivov. Pes, ki nima dovolj aktivnosti, lahko začne iskati druge načine za zaposlitev – tudi sedenje ob kuhinjskem pultu in čakanje na priložnost. Veterinarji pri VCA Animal Hospitals poudarjajo, da lahko pomanjkanje duševne stimulacije vpliva na različna neželena vedenja pri psih, med katerimi je tudi pretirano iskanje hrane. V praksi pogosto pomaga že majhna sprememba: več vohanja na sprehodih, igra z iskanjem priboljškov ali kratki treningi ukazov. Pes, ki uporablja možgane, je pogosto mirnejši tudi pri hranjenju.

icon-expand Veliko psov ne prosi za hrano zato, ker bi bili lačni, ampak zato, ker jim je dolgčas. FOTO: Adobe Stock

4. Nenehna lakota je lahko znak zdravstvenih težav

Če pes nenadoma začne veliko bolj prositi za hrano kot prej, tega ni vedno dobro pripisati samo razvajenosti. Povečan apetit lahko spremlja različna zdravstvena stanja, na primer težave s presnovo, hormonske motnje ali nekatere bolezni prebavil. Posebej pozorni moramo biti, če se poleg lakote pojavijo še izguba telesne teže, povečana žeja, pogosto uriniranje ali spremembe vedenja. Po podatkih veterinarskih strokovnjakov iz WebMD Pets je nenadna sprememba apetita eden od znakov, ki jih je smiselno spremljati in po potrebi preveriti pri veterinarju.

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Najboljši pokazatelj je sprememba vedenja. Če je pes že leta prosil za hrano ob vsakem obroku in je sicer zdrav, gre najverjetneje za naučeno navado. Če pa se vedenje pojavi nenadoma, skupaj z drugimi spremembami, je potrebna večja pozornost. Pomembno je tudi, da vsi člani gospodinjstva upoštevajo ista pravila. Če ena oseba psa ignorira, druga pa mu med kosilom daje ostanke, bo pes težko razumel, kaj se od njega pričakuje. Pes, ki prosi za hrano, ni nujno razvajen ali neposlušen. Pogosto je samo ugotovil, kako deluje svet okoli njega. Ko lastnik razume razlog za vedenjem, ga lahko veliko lažje spremeni. Doslednost, primerna prehrana in dovolj aktivnosti so običajno ključ do tega, da obroki spet postanejo miren del dneva – brez pasjih pogledov pod mizo.

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