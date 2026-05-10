Zakaj so teniške žogice lahko nevarne za pse

Teniška žogica je pogosto prva izbira lastnikov psov, vendar veterinarji opozarjajo, da njena površina sčasoma postane abrazivna. Po podatkih veterinarjev lahko groba tekstura poškoduje pasjo zobno sklenino in povzroči obrabo zob. Poleg tega se lahko pri intenzivnem grizenju delci materiala odlepijo, kar povečuje tveganje, da jih pes pogoltne.

Skrita tveganja: zobje, dlesni in prebavila

Veterinarski strokovnjaki iz organizacij, kot je British Veterinary Association, poudarjajo, da dolgotrajna uporaba teniških žogic lahko povzroči mikropoškodbe na zobeh. Te poškodbe se pogosto ne opazijo takoj, vendar se sčasoma lahko razvijejo v bolečine ali okužbe. Obstaja tudi nevarnost, da pes odgrizne kos žogice in ga pogoltne, kar lahko povzroči prebavne težave ali celo zaporo črevesja.

icon-expand Ko izbiramo igrače za pse, veterinarji poudarjajo, da ni pomembna le zabava, ampak tudi varnost. FOTO: Adobe Stock

Zakaj veterinarji opozarjajo na "nevidno tveganje"

Kot pojasnjujejo strokovnjaki s področja veterinarske medicine, se nevarnost teniških žogic skriva predvsem v tem, da se lastnikom zdijo popolnoma neškodljive. Ta napačen občutek varnosti pogosto vodi v dolgotrajno uporabo brez nadzora. Po mnenju veterinarjev, ki jih navaja Pet Health Council, je največja težava prav v kombinaciji pogoste uporabe in postopne obrabe materiala, ki ga pes z vsakim ugrizom še dodatno poškoduje.

Varnejše alternative za igro

Strokovnjaki priporočajo uporabo specializiranih igrač za pse, ki so izdelane iz mehkejših in varnejših materialov. Te igrače so zasnovane tako, da zmanjšujejo obrabo zob in preprečujejo drobljenje materiala. Poleg tega veterinarji svetujejo redno menjavo igrač ter nadzor med igro, saj je to eden najpreprostejših načinov za preprečevanje poškodb.

Kaj morajo vedeti lastniki psov

Čeprav teniške žogice niso nujno nevarne v vsakem primeru, strokovnjaki poudarjajo, da niso idealne za dolgotrajno ali samostojno igro. Kot navajajo veterinarski viri, je ključnega pomena zavedanje, da "priljubljena" igrača ni vedno tudi varna izbira. Zato je priporočljivo, da lastniki psov redno preverjajo stanje igrač in opazujejo vedenje svojega ljubljenčka med igro.

Preberi še Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas

Na kaj paziti pri izbiri varnih pasjih igrač

Ko izbiramo igrače za pse, veterinarji poudarjajo, da ni pomembna le zabava, ampak predvsem varnost. Napačna izbira lahko povzroči poškodbe zob, zadušitev ali prebavne težave, zato je treba biti pozoren na več ključnih dejavnikov. Velikost igrače je najpomembnejši dejavnik Igrača mora biti vedno dovolj velika, da je pes ne more v celoti spraviti v usta. Po podatkih veterinarskih združenj se veliko primerov zadušitev zgodi prav zaradi premajhnih predmetov, ki se zataknejo v grlu ali sapniku.

icon-expand Vsako igračo je treba redno pregledovati. FOTO: Adobe Stock

Material mora biti varen in nestrupen Strokovnjaki opozarjajo, da lahko nekatere igrače vsebujejo škodljive kemikalije ali premehke materiale, ki se hitro raztrgajo. Po priporočilih veterinarjev je najbolje izbrati igrače iz trpežne gume, najlona ali certificiranih nestrupenih materialov. Izogibaj se preveč abrazivnim površinam Teniške žogice so tipičen primer igrače, ki je na prvi pogled varna, vendar njihova vlaknasta površina deluje kot brusni papir na zobeh psa. Veterinarski zobozdravniki opozarjajo, da lahko dolgotrajna uporaba povzroči obrabo zobne sklenine. Redno preverjanje stanja igrače Vsako igračo je treba redno pregledovati. Če so na njej razpoke, manjkajoči deli ali ohlapni materiali, jo je treba takoj odstraniti. Kot poudarjajo veterinarji, poškodovane igrače predstavljajo največje tveganje za zaužitje tujkov in črevesne zaplete. Prava igra za pravega psa Igrača mora biti prilagojena velikosti, starosti in žvečilnim navadam psa. Močni grizalci potrebujejo trše materiale, mladiči pa mehkejše, da ne poškodujejo zob in dlesni. Veterinarji poudarjajo, da ni "univerzalno varne" igrače za vse pse, zato je individualna izbira ključna.