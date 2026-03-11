V britanskem mestecu Petersfield v Hampshiru se vozniki soočajo z nenavadnimi težavami z avtomobili – krivci pa niso okvare motorjev ali starost vozil, temveč lokalne veverice, ki so si avtomobile izbrale za skladišča hrane. Po poročanju The Telegraph mehaniki opažajo porast primerov, ko so izpušne cevi, zračni dovodi in celo motorni predeli napolnjeni z želodi, kar povzroča izgubo moči in opozorilne lučke na armaturi.

V enem golfu našli kar 200 želodov

Najbolj izstopajoč primer prihaja iz delavnice White Rose v Petersfieldu, kjer so mehaniki v golfu našli med 100 in 200 želodi, nagnetenih v dovodni cevi za zrak. Lastnik avtomobila je sprva domneval, da gre za okvaro turbine, saj je vozilo izgubljalo moč – a resnica je bila precej bolj nenavadna. Kot je pojasnil mehanik Leigh Belton, so veverice popolnoma zamašile cev, kar je onemogočalo normalen pretok zraka v motor.

Dva primera v enem tednu: "To je zelo nenavadno"

Veverice v avtomobilih skrivajo želode

Mehaniki poročajo, da imajo sicer nekaj takšnih primerov na leto, vendar je dejstvo, da sta bila dva avtomobila prizadeta v enem tednu, precej nenavadno. Prav Belton je za Metro UK povedal, da gre verjetno za obdobje intenzivnega shranjevanja živil, ko veverice nagonsko iščejo čim bolj varna skrivališča – te pa pogosto najdejo v toplih, zaščitenih avtomobilskih delih.

Zakaj se veverice odločajo za motorne prostore?

Po poročanju Daily Mail gre za širši pojav, opažen tudi drugod po Združenem kraljestvu. Motorni prostori so topli, suhi in tihi – idealni pogoji za skrivanje živil. Moderne avtomobilske konstrukcije in materiali, kot so biološko razgradljivi premazi na kablih, pa privlačijo glodavce, saj jim oddajajo vonj, ki ga povezujejo s hrano.

Možna škoda: tudi do več sto evrov

Čeprav vozniki pogosto odreagirajo s humorjem, lahko posledice takšnih dejanj hitro postanejo drage. Želodov ni mogoče spregledati – a glodavci poleg shranjevanja hrane pogosto tudi grizljajo kable, kar lahko povzroči precej dražje popravilo. Mehaniki zato opozarjajo, da lahko škoda doseže "več sto funtov", če živali poškodujejo električno napeljavo ali občutljive komponente motorja.

Veverice skrivajo želode v avtomobile









Kako se lahko vozniki zaščitijo?

Strokovnjaki iz delavnice White Rose predlagajo nekaj preprostih ukrepov: - Uporaba anti-glodalskega traku, premazanega s kapsaicinom (ekstraktom čilija), ki glodavce odvrne od grizljanja kablov in cevi. Takšen trak je po navedbah mehanikov zelo učinkovit pri odvračanju veveric in miši. - Redno odpiranje pokrova motorja, da živali ne dobijo občutka, da gre za nespremenjeno, mirno okolje. - Pozornost pri parkiranju – še posebej v bližini dreves, grmovja ali znanih habitatov veveric.

Humorna, a resnična težava

Čeprav se primeri pogosto končajo zabavno – ko vozniki ugotovijo, da okvara ne bo zahtevala dragih popravkov – mehaniki poudarjajo, da gre za pojav, ki ga je treba jemati resno. Dva primera v enem tednu v majhnem britanskem mestecu nakazujeta, da gre morda za širši trend sezonskega vedenja teh živali.