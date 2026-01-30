Risanka 'Bugs Bunny' ali 'Zajček Dolgoušček' se je marsikomu tako zelo vtisnila v spomin, da je postalo kar splošno dejstvo in kolektivno sprejeta resnica, da zajci obožujejo korenje in da to predstavlja njihov glavni vir energije. Korenje tako danes povezujemo z idealno hrano zanje. V omenjeni risanki zajček v tački drži živo oranžen korenček, medtem ko izgovarja svoj slogan – 'Kaj je novega, doktor?

Podoba zajčka s korenčkom v ustih

Čeprav obstaja nekaj razprav o tem, zakaj so animatorji Zajčku Dolgouščku sploh dali korenček, bi to lahko pripisali navadam kajenja cigar klasičnih filmskih zvezd iz 30. in 40. let. Nekateri menijo, da je Bugsov korenček preprosto zamenjava za cigare, ki so se v starih filmih precej pogosto pojavljale.

Mit o korenju kot najljubši hrani zajcev

V resnici zajci niso pretirani ljubitelji korenaste zelenjave, vključno s korenjem. Še več, korenje jim v prevelikih količinah lahko močno škodi. Občasno lahko jedo korenje, vendar ne sme biti glavna sestavina v njihovi prehrani, saj jim lahko povzroči zdravstvene težave. Pravzaprav je korenje zaradi visoke vsebnosti sladkorja zanje kot sladkarija za človeka. Z njim se radi občasno posladkajo, to pa je tudi vse. Veterinarji priporočajo, da lahko odrasli zajci - stari od 1 do 5 let, ki tehtajo okoli 3 kilograme dnevno, pojedo do 2 žlici svežega sadja ali korenja.

Kaj torej v resnici jedo zajci?

Idealna prehrana zajcev mora vsebovati vsaj 80 odstotkov trave ali visokokakovostnega sena za krmo. Preostali del naj bi predstavljati različna listnata zelenjava in zelišča, kot je denimo zelenje korenja, listi cvetače, ohrovt, meta, solata, listi regrata, trpotec, glog pa tudi listi robide in listi leske, vrbe ali jablane.