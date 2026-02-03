Kaj je filtrum?

Filtrum je ozek, navpičen kanal, ki povezuje zgornjo ustnico s smrčkom. Imajo ga skoraj vsi sesalci, pri psih pa je še posebej izrazit. Gre za del obrazne anatomije, ki je tesno povezan z delovanjem nosu, ustnic in vohalnega sistema.

Usmerjanje vonjav – glavna naloga filtruma

Najpomembnejša funkcija filtruma je usmerjanje vonjav proti nosnicam. Ko pes voha, se drobni delci vonjav ujamejo na vlažni površini smrčka. Filtrum deluje kot nekakšen naravni kanal, po katerem se ti delci učinkoviteje pomikajo proti nosnicam in naprej v nosno votlino. Psi ne vohajo le z vdihavanjem zraka – velik del informacij pridobijo tudi z lizanjem smrčka. Ko pes liže nos, filtrum pomaga prenesti kemične delce v usta, od koder pridejo do Jacobsonovega organa (vomeronazalnega organa), ki zaznava feromone in druge posebne vonjave.

icon-expand Ko pes voha, se drobni delci vonjav ujamejo na vlažni površini smrčka. FOTO: Shutterstock

Zakaj je pasji voh tako izjemen?

Pes ima do 300 milijonov vohalnih receptorjev, medtem ko jih ima človek le okoli 5 do 6 milijonov. Filtrum je ena od številnih prilagoditev, ki psom omogoča: - sledenje vonjav na dolge razdalje, - razlikovanje med zelo podobnimi vonjavami, - zaznavanje sledi, stare več ur ali celo dni, - prepoznavanje čustev, bolezni ali stresa pri ljudeh in drugih živalih. Filtrum pomaga, da je ta sistem še učinkovitejši, saj optimizira pot vonjav do vohalnih centrov v možganih.

Vloga pri natančnem vohanju ob tleh

Ko pes sledi vonju na tleh, pogosto diha zelo hitro in plitvo. Filtrum v tem procesu pomaga ločevati vdihani in izdihani zrak, kar pomeni, da pes lažje zaznava nove vonjave, ne da bi jih zmedel z izdihanimi. To je eden od razlogov, zakaj so psi tako uspešni sledniki, iskalni psi ali reševalci.

icon-expand Psi ne vohajo le z vdihavanjem zraka – velik del informacij pridobijo tudi z lizanjem smrčka. FOTO: Shutterstock

Evolucijska prednost

Filtrum se je pri psih ohranil skozi evolucijo, ker je predstavljal jasno prednost za preživetje. Psi so se zanašali na voh pri lovu, iskanju hrane, zaznavanju nevarnosti in komunikaciji z drugimi psi. Vsaka anatomska prilagoditev, ki je izboljšala voh, je pomenila večje možnosti za preživetje in razmnoževanje.

Imajo filtrum tudi ljudje?

Da, tudi ljudje imamo filtrum – to je navpična vdolbina med nosom in zgornjo ustnico. Pri ljudeh ima predvsem razvojno in estetsko vlogo, pri psih pa je funkcionalno bistveno pomembnejši, saj je neposredno povezan z njihovim vohalnim sistemom.

Več kot le drobna jamica