Tudi mačke se lahko močno navežejo na človeka

Čeprav mačka svoje naklonjenosti običajno ne kaže tako očitno kot pes, to še ne pomeni, da ji je za človeka vseeno. Raziskave kažejo, da lahko mačke s svojimi skrbniki razvijejo značilne oblike navezanosti. Raziskovalci z ameriške univerze Oregon State so že leta 2019 ugotovili, da mačke s svojimi skrbniki oblikujejo navezanost, ki je v nekaterih pogledih podobna vezi, kakršno poznamo pri otrocih in psih. Mačke so se v raziskavi ob vrnitvi človeka pogosto vrnile k njemu po raziskovanju okolice in nato nadaljevale z raziskovanjem, kar so raziskovalci povezali z občutkom varnosti. To pomeni, da človek za mačko ni nujno samo vir hrane. Lahko predstavlja tudi pomembno in varno točko v njenem okolju.

Kaj ima pri tem oksitocin?

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Oksitocin je hormon, ki sodeluje pri številnih družbenih procesih. Pri ljudeh ga pogosto imenujemo hormon ljubezni, saj je povezan z navezanostjo, zaupanjem in različnimi oblikami družbenega povezovanja. Znanstveniki zdaj ugotavljajo, da ima lahko pomembno vlogo tudi pri odnosu med mačkami in ljudmi. Raziskava, objavljena leta 2025 v znanstveni reviji ScienceDirect, je preučevala raven oksitocina pri mačkah med stikom z njihovimi lastniki. Rezultati so pokazali razlike med mačkami z različnimi oblikami navezanosti. Pri bolj varno navezanih mačkah se je raven oksitocina po stiku z lastnikom povečala. Raziskovalci so zato ocenili, da bi lahko bil oksitocin eden od mehanizmov, ki sodelujejo pri čustveni povezanosti med mačko in njenim človekom.

icon-expand Tudi mačke se lahko močno navežejo na človeka. FOTO: Adobe Stock

Mačka vam naklonjenost pokaže na svoj način

Pri mačkah je treba znake naklonjenosti razumeti nekoliko drugače kot pri psih. Mačka vam morda ne bo skakala v naročje vsakič, ko pridete domov, vendar lahko svojo navezanost pokaže na številne bolj subtilne načine. Mednje spadajo počasno mežikanje, drgnjenje ob noge, predenje, iskanje bližine in sproščeno počivanje v vaši bližini. Pomemben znak zaupanja je lahko tudi to, da mačka spi v bližini človeka. Spanje je za žival obdobje ranljivosti, zato je izbira varnega prostora pomembna. Če mačka pride do vas in se nato sproščeno uleže, vam tako lahko pokaže, da se v vaši bližini počuti varno.

Tudi božanje lahko vpliva na odnos

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Dotik je eden od načinov, s katerim lahko človek in mačka gradita odnos, vendar je pomembno, da mačka sama določi, koliko stika ji ustreza. Raziskava, objavljena v reviji PeerJ, je preučevala povezavo med vedenjem žensk, njihovih mačk in sproščanjem oksitocina. Raziskovalci so ugotovili, da so bile določene oblike interakcije, med njimi božanje in trenutki, ko je mačka sama pristopila k človeku, povezane s spremembami oksitocina pri ljudeh. To ne pomeni, da božanje samodejno povzroči povečanje hormona pri vsakem človeku in vsaki mački. Odziv je odvisen od okoliščin, posamezne živali in načina, kako stik poteka.

icon-expand Dotik je eden od načinov, s katerim lahko človek in mačka gradita odnos. FOTO: Adobe Stock

Mački pustite možnost izbire

Pri vzpostavljanju dobrega odnosa je zato pomembno, da mačke ne silimo v telesni stik. Če se želi umakniti, ji moramo to omogočiti. Če pride sama in se začne drgniti ob nas, pa je to primeren trenutek za nežen stik. Novejša raziskava, objavljena leta 2025, je pokazala, da se hormonski odzivi mačk razlikujejo tudi glede na njihov način navezanosti. Pri bolj varno navezanih mačkah so raziskovalci po stiku z lastnikom zaznali drugačen odziv oksitocina kot pri mačkah z manj varnimi oblikami navezanosti. Rezultati kažejo, da odnos med človekom in mačko ni enosmeren. Pomembno je, kako se žival počuti in kako človek odgovarja na njeno vedenje.

Znanstveniki še vedno iščejo odgovore

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Pri tem je pomembno nekoliko umiriti izraz hormon ljubezni. Oksitocin je pomemben pri družbenem vedenju, vendar ne moremo reči, da je prav on edini razlog, zaradi katerega se mačka naveže na človeka. Na odnos vplivajo številni dejavniki. Med njimi so značaj živali, njene izkušnje, okolje, zgodnja socializacija in način, kako z njo ravna človek. Raziskava, objavljena leta 2024 v reviji Scientific Reports, je denimo pokazala, da je dodajanje oksitocina vplivalo na vedenje samcev mačk, ki so več gledali proti človeku. Enakega učinka pri samicah raziskovalci niso ugotovili. To je pomemben podatek, saj kaže, da je delovanje oksitocina pri mačkah precej bolj zapleteno, kot bi lahko sklepali iz preprostega izraza hormon ljubezni.

icon-expand Pomembno je, da mačke ne silimo v telesni stik. FOTO: Adobe Stock

Zakaj je odnos z mačko drugačen od odnosa s psom?

Mačke so se skozi udomačitev razvijale drugače kot psi, kar se odraža tudi v njihovem vedenju. Pes pogosto zelo očitno išče človekovo pozornost. Mačka pa je lahko zadovoljna že s tem, da sedi nekaj metrov stran od vas. Če se ob tem umiva, spi ali mirno opazuje okolico, je to lahko znak, da se počuti varno. Prav zato lahko ljudje mačjo naklonjenost hitro spregledajo. Mačka, ki vam sledi iz sobe v sobo, spi na koncu postelje, se ob vas sproščeno umiva ali se vam približa, ko sedite na kavču, vam morda sporoča precej več, kot se zdi na prvi pogled.

Kako lahko okrepite vez z mačko?

Za močnejši odnos ni potreben noben poseben trik. Največ pomenijo čas, potrpežljivost in predvidljivo okolje. Mački lahko omogočite vsakodnevno igro, varne kotičke za počitek, primerna mesta za plezanje in dovolj možnosti za umik. Pomembno je tudi, da spoštujete njene signale. Če se približa, ji namenite pozornost. Če odide, ji sledite samo s pogledom. Takšen pristop lahko pomaga ustvariti okolje, v katerem se mačka počuti varno. Prav občutek varnosti pa je eden od temeljev dobrega odnosa med živaljo in človekom.

icon-expand Če se približa, ji namenite pozornost. Če odide, ji sledite samo s pogledom. FOTO: Adobe Stock

Posebna vez, ki se gradi počasi

Znanost tako počasi razkriva, da mačja navezanost na človeka ni zgolj domneva lastnikov. Mačke lahko razvijejo močne družbene vezi, pri tem pa ima lahko pomembno vlogo tudi oksitocin. Vendar odnosa med človekom in mačko ni mogoče razložiti z enim samim hormonom. Veliko pomembnejši so vsakodnevni stik, zaupanje, varnost in spoštovanje. Morda je prav zato mačja naklonjenost tako posebna. Ne pride vedno na ukaz in ni vedno očitna. Včasih je dovolj že to, da se mačka odloči, da bo večer preživela ob vas, čeprav bi lahko izbrala katerikoli drug kotiček doma.

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