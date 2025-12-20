Čeprav gre za animacijo, ki je namenjena zabavi in učenju otrok, je simpatičen lik kače spremenil pogled na plazilce. Mnogi gledalci so občutili manjši strah pred temi živalmi, povečalo pa se je tudi zanimanje za kače kot živali, tako na spletu kot v resničnem svetu. Film je tako ne samo zabava, ampak tudi nenavaden kulturni fenomen, ki odpira vprašanja o tem, kako gledamo na eksotične in pogosto napačno razumljene živali.

Zootropolis 2: rekorder med animiranimi filmi

Nadaljevanje velikega animiranega hita iz leta 2016 si je hitro prislužilo status enega najbolj gledanih filmov leta. Film je že presegel 1,14 milijarde USD prihodkov po vsem svetu in se uvrstil v prestižni klub animacij, ki so zaslužile več kot milijardo dolarjev. Na Kitajskem je postal najuspešnejši tuji animirani film vseh časov, saj je v kinodvoranah zaslužil več kot 3,55 milijarde juanov (503 milijone dolarjev). Rekord je prej držal prvi film Zootropolis, ki je izšel leta 2016. Še posebej je občinstvo navdušil lik kače Gary De'Snake, ki je s prijazno, igrivo podobo spremenil dojemanje plazilcev.

Od kina do resničnega sveta: trendi zanimanja za kače

Medtem ko je film namenjen zabavi in širjenju sporočil o medsebojnem razumevanju in sprejemanju razlik, je pri določenem delu gledalcev povzročil tudi nepričakovano posledico: večje zanimanje za prave kače in eksotične plazilce. V nekaterih državah, zlasti na Kitajskem, so opazili porast zanimanja za nakup kač, ki po videzu spominjajo na lik iz filma. Med njimi gre tudi za bolj zahtevne vrste, denimo indonezijski pit viper, ki je zaradi svojega strupa primeren le za izkušene rejce in ne za neizkušene lastnike. Pri tem je treba opozoriti, da takšen trend lahko predstavlja tveganje za varnost ljudi in živali, če se odločajo za nakup brez ustreznega znanja in opreme.

icon-expand Pit viper je zaradi svojega strupa primeren le za izkušene rejce FOTO: Shutterstock

Takšni trendi lepo pokažejo, kako močno lahko film vpliva na naš odnos do živali. Simpatičen lik kače je pri marsikom zmanjšal strah in spodbudil razmislek o plazilcih kot morebitnih hišnih ljubljenčkih, hkrati pa odprl vprašanje, kaj pomeni odgovoren odnos do eksotičnih živali v resničnem svetu. Prav tu pa pomembno vlogo igra tudi zakonodaja, ki določa, katere živali je sploh dovoljeno imeti in pod kakšnimi pogoji.

Kaj pravi zakonodaja pri nas?

Čeprav film spodbuja razmišljanje o živalih, je pri odločitvi o lastništvu nevarnih plazilcev ključnega pomena poznavanje zakonodaje, ki ureja to področje. V Sloveniji je glavni pravni okvir Zakon o zaščiti živali (ZZZiv), ki opredeljuje skrb za živali in pravila njihovega lastništva, vendar ne vključuje natančnega seznama prepovedanih ali dovoljenih vrst. Trend eksotičnih in strupenih živali kot hišnih ljubljenčkov je zato v praksi pogosto odvisen od dodatnih podzakonskih aktov in uredb, ki jih pristojni organi še usklajujejo. Posledično je natančno stanje glede dovoljenih in prepovedanih eksotičnih vrst v Sloveniji v določenih segmentih še vedno v fazi prenove, zato se je pred odločanjem o nakupu ali lastništvu takšnih živali dobro pozanimati pri veterinarskih službah ali ustreznih institucijah.

Kače kot hišni ljubljenčki: kaj je pomembno vedeti

Čeprav so plazilci in kače za marsikoga fascinantni, strokovnjaki opozarjajo, da njihovo lastništvo ni primerljivo z imetjem psa ali mačke. "Najbolj primerni hišni ljubljenci so mačke in psi, ki z nami že tisočletja sobivajo, poudarjajo v ZOO Ljubljana in dodajajo, da tudi za njih moramo imeti na voljo hrano in vodo, čas, prostor, popestritve, veterinarsko oskrbo in veliko znanja," pri kačah pa so zahteve še toliko bolj specifične. "Kače potrebujejo dovolj velik in posebno opremljen terarij, ki onemogoča, da bi ga same zapustile, saj so precej izmuzljive. V njem moramo poskrbeti za primerno podlago, vlažnostni in temperaturni gradient. Potrebuje toplo točko, UV svetlobo, vodo za pitje in kopanje ter seveda ustrezno hrano. Pogoji v terariju pa se spreminjajo tudi glede na vrsto in velikost kače ter okolje, iz katerega izvira," pojasnjujejo strokovnjaki iz ZOO Ljubljana. Pomembno je tudi, da ima kača na voljo ustrezno skrivališče, kamor se lahko po želji umakne.

icon-expand Pogoji v terariju se spreminjajo glede na vrsto in velikost kače FOTO: Shutterstock

Posebno pozornost zahteva tudi prehrana. Veliko kač se hrani z majhnimi sesalci, nekatere z ribami, druge s kuščarji ali žuželkami. Pogosta napačna predstava je, da je skrb za kačo preprosta in poceni ter da zanjo zadostuje ena miška na dva tedna, kar v praksi pogosto ne drži. V ZOO Ljubljana se pogosto srečujejo tudi z zmotnimi pričakovanji glede vedenja kač. Nekateri ljudje menijo, da se bo kača navezala nanje podobno kot pes ali mačka, drugi pa se jih bojijo, ker mislijo, da so napadalne, mrzle ali nevarne. "Kače so napadalne le, kadar se počutijo ogrožene," pojasnjujejo in dodajajo, da so v resnici suhe in pogosto tople, hranijo pa se običajno na pet do štirinajst dni. Posebej jasno poudarjajo, da "Kače niso primerne za hišne ljubljence, še posebej ne strupene kače in orjaške kače, kot so anakonde, pitoni in udavi. Razen morda izjemoma, če ima imetnik specifično znanje ter so zagotovljeni vsi ustrezni pogoji, ki zagotavljajo varnost občanov ter dobro počutje teh živali," pravijo.

Ko navdušenje mine: kam gredo neželeni hišni ljubljenčki?

Prav nepoznavanje vseh zahtev pogosto vodi v težke odločitve. V ZOO Ljubljana se že vrsto let obračajo občani, ki ne morejo ali ne želijo več skrbeti za svoje eksotične hišne ljubljenčke. "Že vsa leta se na nas obračajo občani s prošnjo, če bi nam lahko oddali svojega hišnega ljubljenca," pojasnjujejo. Med njimi se občasno pojavijo tudi kače, najpogosteje pitoni in udavi, ki so prerasli svoje terarije.

icon-expand Še posebej strupene kače niso primerne za hišne ljubljence FOTO: Shutterstock