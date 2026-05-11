Projekt Štartaj Slovenija v letošnji, 11. sezoni, izpostavlja Legendarnih 12: to so znamke, ki niso več zgolj izdelki, ampak del vsakdanjih ritualov Slovencev. Branko in Radojka sta med njimi. V videu spodaj lahko preverite, kako se spominjata svoje poti.

Ko ljubezen do psa postane poslovna ideja

Za zgodbo Good4Dogs v resnici ne stoji poslovni načrt, ampak pes. Črn labradorec Sal, katerega ime v stari islandščini pomeni duša, je bil razlog, da sta Branko in Radojka začela drugače razmišljati o prehrani psov. Ko sta ga kot mladiča pripeljala domov, sta ga najprej hranila z briketi višjega cenovnega razreda, a ju je hitro zmotilo, da kljub visokim obljubam nista videla rezultatov, ki sta jih pričakovala. Začela sta raziskovati surovo prehrano, meso kupovati pri lokalnih mesarjih in sama pripravljati obroke. Takrat si verjetno še nista predstavljala, da bo ravno ta rutina nekoč postala podjetje. A prav med pripravo hrane se je rodila ideja, da bi takšno prehrano ponudila tudi drugim lastnikom psov, ki nimajo časa, možnosti ali znanja za vsakodnevno pripravo surovih obrokov. "Po nekajdnevnem premisleku in brskanju po spletu sem ugotovil, da na trgu ni ustrezne ponudbe že pripravljene surove hrane. To dejstvo me je še bolj prepričalo, da je odločitev pravilna," se danes spominja Branko. Podjetje je uradno začelo proizvodnjo leta 2015. Sprva previdno in v manjšem obsegu, a z veliko mero odločnosti. Branko pravi, da je imel podjetniško žilico že dolgo pred Good4Dogs. "Moje podjetniške izkušnje so dolge že več kot trideset let. Preden smo se prijavili v šov, smo že izdelovali surovo hrano, saj smo s proizvodnjo začeli leta 2015. Obseg je bil sicer majhen, pa vendar ..." Prav ta notranja želja po ustvarjanju ga je gnala naprej tudi takrat, ko stvari niso bile preproste. "Od nekdaj sem imel željo po ustvarjalnem, kreativnem in samostojnem delu brez pretiranih okvirjev. Ta strast me spremlja še danes, kljub v zadnjem času ne preveč spodbudnem poslovnem okolju."

Šov kot prelomnica

Ko sta se prijavila v Štartaj Slovenija, nista vstopala v neznano kot popolna začetnika. A kljub temu je bila odločitev velika in polna negotovosti. Izmed več kot 200 prijavljenih podjetij so Good4Dogs izbrali v oddajo, s tem pa se je začelo obdobje intenzivnega dela, pričakovanj in tudi dvomov. "Ko smo izvedeli, je takoj po velikem veselju prišla bojazen in negotovost, ali bomo upravičili prijavo, ali bomo sposobni izpeljati vse zadane cilje in nenazadnje, ali bodo naši izdelki prepoznani kot kakovostni in zanimivi za kupce."

Tudi danes poudarjata, da je bilo zaupanje vase eden ključnih elementov njihove poti. "To, da verjameš vase in izdelke, je ključnega pomena v težkih trenutkih, ki skoraj vedno pridejo. Takrat si moraš zaupati in verjeti, da ti to zmoreš, da so izdelki najboljši, in potem še bolj nastaviš hrbet in greš novim zmagam naproti." V oddaji jima je najbolj ostal v spominu prav zaključek sezone. Tisti trenutki čakanja, ko se je odločalo, ali bodo sodelovanje nadaljevali tudi po šovu. "Bilo je zelo napeto in stresno, saj je bila negotovost velika." A prav tam se je začela nova faza njihove zgodbe.

Delo, ki ne pozna urnika

Po koncu oddaje ni bilo veliko časa za slavje. Povečano povpraševanje je zahtevalo popolno predanost, tempo pa se je iz dneva v dan stopnjeval. "Po koncu oddaje smo se res zagrizli v delo. Dobaviti je bilo potrebno velike količine v za nas zelo kratkem roku. Spominjam se, da smo bili v proizvodnji od rane zore do trdne teme in da pravzaprav nismo čutili prave utrujenosti." Podjetništvo je hitro postalo način življenja. "Šov nam ni spremenil samo posla, ampak tudi življenje. Kljub veliko dela in 24/7 obremenjenosti je podjetništvu to potrebno, če želiš uspeti. In nam je uspelo, kar dokazuje, da smo izbrani med TOP 12." Danes na svojo pot gledata z več izkušenjami, pa tudi z več samozavesti. "Nabralo pa se je tudi veliko sivih las," v smehu pove Branko. Prelomni trenutek, ko sta začutila, da Good4Dogs ni več zgolj startup ideja, ampak pravo podjetje, je bil povezan s selitvijo v nove prostore. "Preselili smo se v nove, lastne proizvodne prostore s skoraj 400 kvadratnimi metri, kar je bila iz prejšnjih 60 ogromna razlika."

Izdelki, ki ostajajo del vsakdana

Ena pomembnih značilnosti projekta Štartaj Slovenija je prav to, da zgodbe ne končajo z zadnjo televizijsko oddajo. Nekatere blagovne znamke ostanejo, rastejo in postanejo del vsakodnevnih nakupov. Good4Dogs je ena izmed njih.

Njihovi izdelki so še danes na voljo v trgovinah SPAR Slovenija in INTERSPAR Slovenija, kar je za podjetje tudi pomembna potrditev zaupanja kupcev. Iz začetnih treh izdelkov je ponudba zrasla na več kot dvajset različnih produktov.

"V Štartaj smo se prijavili s tremi produkti, danes jih imamo preko dvajset. V zadnjem letu ali dveh se lahko pohvalimo, da smo razvili tudi dva izdelka liofilizirane hrane, ki predstavlja nadgradnjo surove, saj je ta hrana suha in kot nalašč za potovanja in daljše odsotnosti od doma." pravita. Osnova njihove filozofije pa ostaja enaka kot na začetku: čim bolj naravna prehrana za pse. Good4Dogs je še vedno prepoznaven po surovi hrani brez konzervansov, umetnih arom in barvil, pri kateri poudarjajo koristi za zdravje, energijo in dobro počutje psov. Največ jim pomenijo prav odzivi lastnikov psov. "Najbolj smo ponosni takrat, ko nam stranke povedo, kako zelo je surova hrana spremenila zdravje, videz in počutje njihovemu psu. Takrat vemo, da delamo res nekaj dobrega."

Podjetništvo te spremeni

Branko danes o podjetništvu govori precej drugače kot pred leti. Ne kot o hitrem uspehu, ampak kot o procesu, ki človeka oblikuje. "Moje mnenje je, da če želiš v podjetništvu uspeti, moraš iz dneva v dan bolj verjeti v svoje sanje, da te nobena prepreka ne ustavi in da si pozitivno usmerjen v nove izzive." Ob tem poudarja, da podjetništvo ni samo pogum, ampak tudi previdnost. "V podjetništvu potrebuješ oboje in to v res dobrem razmerju. Kanček previdnosti ni nikoli odveč, saj od vsepovsod prežijo nevarnosti, ki lahko ohromijo poslovanje. Pogum pa potrebuješ zato, da zjutraj vstaneš in začneš nov dan poln izzivov." Prav zaradi vseh teh izkušenj danes ve nekaj, česar nekoč ni. "Vem, da se splača biti podjetnik, pa tega ne mislim v materialnem smislu. Podjetništvo te kali in z leti postaneš bolj čvrst, preudaren, vztrajen in iznajdljiv. Dokler tega ne probaš in ne izkusiš, ne veš." Ko govori o uspehu, ga ne povezuje s številkami ali rastjo podjetja.

Uspeh se meri po osebnih občutkih, veselju, sreči in zadovoljstvu, da ti je uspelo nekaj, o čemer drugi niti ne sanjajo.

Med legendarnimi 12

