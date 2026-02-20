Po poročanju hrvaškega portala Net.hr je mladiček po tem, ko ga je mati zavrgla, uteho našel v mehki plišasti igrači, ki jo je začel nositi povsod s seboj. A zgodba sega globlje od ene ganljive fotografije.
Zavrnjen že ob rojstvu
Kot poroča več tujih medijev, se je mladiček skotil v živalskem vrtu Ichikawa City Zoo na Japonskem. Kmalu po rojstvu ga je mati zavrnila, zato so morali posredovati oskrbniki in ga začeti hraniti po steklenički.
Kot piše SoraNews24, je osebje opazilo, da mladič kljub ustrezni oskrbi kaže znake stiske, iskal je telesni stik, oprijemal se odej in mehkih predmetov ter težko navezoval stik z drugimi opicami.
Kot poroča National Geographic, je telesni stik v prvih tednih življenja bistven za čustveni razvoj mladičev in občutek varnosti.
Plišasta igrača kot nadomestna mama
Ko so oskrbniki mladiču ponudili več mehkih predmetov, si je izbral veliko plišasto igračo v obliki orangutana. Začel jo je objemati med spanjem, jo nositi po ogradi in se k njej stiskati v trenutkih nemira.
Prav ti prizori so ganili splet. Kot poroča AOL News, so se posnetki bliskovito razširili po družbenih omrežjih, uporabniki pa so delili sporočila podpore in sočutja.
Obisk živalskega vrta se je po viralnem odzivu povečal, kar so potrdili tudi predstavniki ustanove, navaja japonski časnik Asahi Shimbun.
Psihologi že desetletja opozarjajo na pomen tako imenovanih prehodnih predmetov (ang. transitional objects). Kot piše Psychology Today, plišaste igrače, odejice ali drugi mehki predmeti otrokom pomagajo pri soočanju z ločitveno tesnobo in stresom.
Podobno vedenje so v raziskavah opazili tudi pri primatih. Kot poroča BBC Earth v prispevkih o vedenju opic, mladiči brez mater pogosto iščejo nadomestne vire tolažbe; bodisi pri drugih članih skupine bodisi v predmetih.
Vir: Net.hr, National Geographic, AOL News, Psychology Today, Asahi Shimbun, SoraNews24, BBC Earth
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV