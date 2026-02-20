Po poročanju hrvaškega portala Net.hr je mladiček po tem, ko ga je mati zavrgla, uteho našel v mehki plišasti igrači, ki jo je začel nositi povsod s seboj. A zgodba sega globlje od ene ganljive fotografije.

Titi opica, velika kot žogica za golf, prinaša novo upanje za to ogroženo vrsto

Kot poroča več tujih medijev, se je mladiček skotil v živalskem vrtu Ichikawa City Zoo na Japonskem. Kmalu po rojstvu ga je mati zavrnila, zato so morali posredovati oskrbniki in ga začeti hraniti po steklenički.

Kot piše SoraNews24, je osebje opazilo, da mladič kljub ustrezni oskrbi kaže znake stiske, iskal je telesni stik, oprijemal se odej in mehkih predmetov ter težko navezoval stik z drugimi opicami.

Kot poroča National Geographic, je telesni stik v prvih tednih življenja bistven za čustveni razvoj mladičev in občutek varnosti.