Kočevski gozdovi veljajo za eno najdragocenejših naravnih območij v Sloveniji. In v enem gozdu se odvija veliko različnih zgodb. V kočevskih gozdovih živijo rjavi medvedi, jelenjad, gamsi, divji prašiči in številne druge živalske vrste. Vsaka ima svoj način življenja, svoje navade in svoj dnevni ritem. Nekatere se gibljejo predvsem ponoči, druge ob zori ali mraku. Nekatere imajo rade gosto poraščena območja, druge iščejo odprte jase in mirne robove gozda. Kljub razlikam pa vse soustvarjajo izjemno bogat gozdni ekosistem.

Narava Kočevskega je za številne živali pravo zatočišče. Njihove zgodbe največkrat razkrivajo šele kamere, ki ujamejo trenutke iz njihovega vsakdana, od mirnega prehranjevanja do previdnega raziskovanja gozdnih poti. Prav zato je videoposnetek, ki ga je na Facebooku objavil Zavod Kočevsko, tako poseben. Na njem lahko vidimo živali, ki si delijo isti prostor, iste gozdne poti in iste skrite kotičke, čeprav se med seboj le redko srečujejo.

Pri ogledu posnetka poskrbite, da bo zvok vključen in uživajte v zvokih narave!