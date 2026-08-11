Po navadi velja, da je pes človekov najboljši prijatelj. Toda zgodba iz ameriške zvezne države New York dokazuje, da se lahko najbolj posebne vezi spletejo tam, kjer jih najmanj pričakujemo.

Zlata prinašalka Barley je bila dolga leta živahna, igriva in vedno pripravljena na nove dogodivščine. Ko pa so ji zaradi epileptičnih napadov predpisali zdravila, se je njeno vedenje opazno spremenilo. Čeprav so zdravila uspešno ustavila napade, je postala zaspana, brezvoljna in precej manj razigrana kot prej. Njena lastnika, Justin in Tori Cannarelli, sta bila zaskrbljena, saj sta imela občutek, da njihova psička ni več ista.

Preobrat se je zgodil povsem nepričakovano. Družina je domov začasno pripeljala komaj nekaj dni starega pekinškega racmana Louieja, ki se je izvalil v učilnici osnovne šole na Long Islandu. Sprva naj bi pri njih ostal le kratek čas, a že ob prvem srečanju je bilo jasno, da se med njim in Barley plete nekaj posebnega.