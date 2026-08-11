Po navadi velja, da je pes človekov najboljši prijatelj. Toda zgodba iz ameriške zvezne države New York dokazuje, da se lahko najbolj posebne vezi spletejo tam, kjer jih najmanj pričakujemo.
Zlata prinašalka Barley je bila dolga leta živahna, igriva in vedno pripravljena na nove dogodivščine. Ko pa so ji zaradi epileptičnih napadov predpisali zdravila, se je njeno vedenje opazno spremenilo. Čeprav so zdravila uspešno ustavila napade, je postala zaspana, brezvoljna in precej manj razigrana kot prej. Njena lastnika, Justin in Tori Cannarelli, sta bila zaskrbljena, saj sta imela občutek, da njihova psička ni več ista.
Preobrat se je zgodil povsem nepričakovano. Družina je domov začasno pripeljala komaj nekaj dni starega pekinškega racmana Louieja, ki se je izvalil v učilnici osnovne šole na Long Islandu. Sprva naj bi pri njih ostal le kratek čas, a že ob prvem srečanju je bilo jasno, da se med njim in Barley plete nekaj posebnega.
Louie je začel slediti psički na vsakem koraku, Barley pa je njegovo družbo očitno sprejela z odprtimi tačkami. Kmalu sta postala neločljiva. Racman jo je dregal s kljunom, ona ga je lovila po dvorišču, skupaj pa sta tudi počivala in se igrala. Lastniki so hitro opazili spremembo. Barley je ponovno začela mahati z repom, se smehljati in kazati svojo staro, veselo naravo.
"Spet se je začela smehljati. Spet je mahala z repom. Spet je dobila svojo osebnost," je za CBS News povedala lastnica Tori Cannarelli.
Njuna zgodba je navdušila številne ljubitelje živali po svetu. Posnetki njunega druženja so postali viralni na družbenih omrežjih, mnoge pa je ganila predvsem misel, da lahko prijateljstvo in družba pozitivno vplivata tudi na živali.
Strokovnjaki za vedenje živali pojasnjujejo, da ni povsem nenavadno, da se med različnimi vrstami razvije močna vez. Mladiči pogosto sprožijo zaščitniški oziroma negovalni nagon pri odraslih živalih, zlati prinašalci pa slovijo po svojem nežnem in družabnem značaju.
Danes Louie in Barley še vedno preživljata večino časa skupaj. Družina sicer ne ve natančno, kaj se je zgodilo v psičkinem svetu, a eno je jasno: prihod majhnega racmana je v njen vsakdan vrnil iskrico, ki je dolgo ni bilo.
Viri: 24ur.com, CBS News
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