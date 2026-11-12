V ZOO Ljubljana se je pred dnevi vselila nova stanovalka, leto in pol stara Linejeva dvoprsta lenivka Romy. V Ljubljano je pripotovala iz avstrijskega živalskega vrta Herberstein, kjer je preživela prvi del svojega življenja.
Po prihodu se je najprej okrepčala s korenjem, nato pa v svojem značilno počasnem ritmu začela raziskovati novo okolje.
Linejeve dvoprste lenivke izvirajo iz tropskih gozdov Južne Amerike, kjer večino časa preživijo visoko v krošnjah dreves. Z močnimi, ukrivljenimi kremplji se oprijemajo vej, pod katerimi se premikajo, počivajo in iščejo hrano. Zaradi počasnega gibanja porabijo zelo malo energije.
Obiskovalci lahko Romy opazujejo v njenem novem domu, v ZOO Ljubljana pa ob tem prosijo za mirno in tiho vedenje. Če je na prvi pogled ne opazite, se za trenutek ustavite in dobro poglejte med veje. Morda jo boste zagledali, kako počiva v svoji najljubši pozi – z glavo navzdol.
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