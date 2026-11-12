V ZOO Ljubljana se je pred dnevi vselila nova stanovalka, leto in pol stara Linejeva dvoprsta lenivka Romy . V Ljubljano je pripotovala iz avstrijskega živalskega vrta Herberstein, kjer je preživela prvi del svojega življenja.

Po prihodu se je najprej okrepčala s korenjem, nato pa v svojem značilno počasnem ritmu začela raziskovati novo okolje.

Linejeve dvoprste lenivke izvirajo iz tropskih gozdov Južne Amerike, kjer večino časa preživijo visoko v krošnjah dreves. Z močnimi, ukrivljenimi kremplji se oprijemajo vej, pod katerimi se premikajo, počivajo in iščejo hrano. Zaradi počasnega gibanja porabijo zelo malo energije.