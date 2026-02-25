Mladič Togo se je 2. januarja pridružil 10-letni sestri Leoni in 5-letnemu bratu Taiu. "Porod je bil pričakovan, vendar ne do dneva natančno. Zjutraj ob hranjenju smo opazili, da se Neža vede nekoliko drugače, zato smo sklepali, da se bliža porod. Ker je Neža izkušena mama, je porod potekal hitro, brez zapletov in povsem samostojno. Oskrbniki smo se umaknili in dogajanje ves čas spremljali prek kamer. Tudi preostala šimpanzja družina se je med porodom umaknila," so besede oskrbnika šimpanzov Tomaža Mura povzeli v ZOO Ljubljana.

Kako je potekal prvi pregled malega Toga?

icon-expand Mladiček Togo FOTO: Arhiv ZOO Ljubljana

Vodja veterinarjev v ZOO Ljubljana dr. Pavel Kvapil je razkril, da je Neža mladička pokazala, da so ga lahko vizualno ocenili. "Preverimo število prstov in morebitne prirojene posebnosti, ne dovoli pa fotografiranja. Prek opazovanja in sodelovanja z oskrbniki spremljamo, ali mladič sesa, pridobiva na teži in se normalno razvija," je dejal. Samice šimpanzov imajo mladiče na štiri do sedem let, brejost pa traja približno sedem mesecev in pol. Običajno skotijo enega mladiča, ki je ob rojstvu popolnoma odvisen od matere. Mladiči tehtajo okoli 1,5 do 2 kilograma, rodijo se brez zob, z redko dlako in zelo slabim vidom. Ker se mati veliko giblje, se mladič v prvih tednih močno oprijema njene dlake na trebuhu, šimpanzinja pa ga prve dni dodatno podpira.

icon-expand Mladiček Togo se drži mamice in veliko sesa. FOTO: Arhiv ZOO Ljubljana

Prve mesece se malčki prehranjujejo izključno z materinim mlekom. Med tretjim in šestim mescem starosti začnejo postopno okušati trdo hrano, raziskovati okolico in se tesneje povezovati z ostalimi člani družine. Dojenje lahko traja od štiri do pet let, v tem času pa se mladiči učijo socialnih pravil, komunikacije in uporabe orodij. Ob mami ostanejo od 7 do 11 let.

Obiskovalci naj bodo spoštljivi

Mladiča ne pokažemo takoj javnosti, saj želimo, da se poporodno obdobje mirno in varno zaključi, da se vez med mamo in mladičem dobro vzpostavi in da ga sprejme celotna družina šimpanzov. Ko vidimo, da je vse v najlepšem redu, mladiča postopno predstavimo tudi obiskovalcem. Veterinar ZOO Ljubljana dr. Marjan Kastelic

"Šimpanzi so zelo občutljivi na človeške bolezni. Kar je za nas blag prehlad, je zanje lahko tudi smrtno nevarno," je glede oskrbe šimpanzov dejal veterinar Peter Omejc. V ljubljanskem živalskem vrtu obiskovalce zato prosijo, da so do šimpanzov spoštljivi, da ne trkajo po steklu in se umaknejo, če so bolni, in tako pomagajo preprečevati širjenje bolezni. Populacija zahodnih šimpanzov se je v zadnjih 25 letih zmanjšala za približno 80 odstotkov. Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) ocenjuje, da jih danes v naravi zahodne Afrike živi le še med 18.000 in 55.000. Zahodne šimpanze ogroža predvsem izguba življenjskega prostora, ki jo povzročajo razvoj gojenja oljnih palm, kavčukovca, evkaliptusa in sladkornega trsa. H krčenju habitata prispevajo tudi sečnja, rudarjenje in pridobivanje nafte, kar vodi tudi k razdrobljenosti njihovega okolja.

