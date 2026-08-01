Zgodba o paličnjakih v družini Pajić se je začela leta 2020, ko so hčerki kupili prvega avstralskega paličnjaka. Sprva je šlo le za hčerkinega hišnega ljubljenčka, kmalu pa se je v te zanimive živali zaljubila cela družina. Zbirki so se hitro pridružili še vietnamski paličnjaki, sončni paličnjaki in živi listi, iz leta v leto pa je njihova ljubezen do teh nenavadnih žuželk postajala vse bogatejša. Leta 2023 so se pridružili Čudežnim zverinicam na Bledu, dve leti pozneje pa še društvu ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo. Danes ima družina z Jesenic že več kot 70 različnih vrst paličnjakov in živih listov. Kot pravijo sami: "Prirasli so nam k srcu, ker so tako raznoliki po velikosti, barvah in oblikah. Poleg tega so zelo prijetni, tihi, neškodljivi in se prehranjujejo izključno z listi."

icon-expand Družina Pajić ima že več kot 70 različnih vrst paličnjakov. FOTO: Osebni arhiv Pajičnjaki

Žuželke, ki jih narava skoraj popolnoma skrije

Paličnjaki so posebna skupina žuželk, ki so se skozi razvoj popolnoma prilagodile okolju, v katerem živijo. Njihova telesa pogosto posnemajo vejice, liste ali celo lubje dreves, zato jih je v naravi zelo težko opaziti. "Njihova telesa posnemajo vejice, liste ali celo lubje dreves, zato jih je v naravi zelo težko opaziti. Kamuflaža jim služi za preživetje pred plenilci," pojasni Amir Pajić. Prav ta sposobnost skrivanja je ena največjih posebnosti paličnjakov. Pogosto jih lahko opazujemo zelo blizu, pa jih zaradi popolne prilagoditve okolju sploh ne opazimo. Paličnjaki navdušujejo tudi zaradi svoje raznolikosti. Med njimi najdemo zelo majhne vrste, pa tudi takšne, ki presenetijo s svojo velikostjo. "So mirni, neškodljivi in neverjetno raznoliki. Nekateri so dolgi le nekaj centimetrov, drugi pa lahko z iztegnjenimi nogami merijo več kot pol metra in so v vseh možnih barvah," pove sogovorec. Vsaka vrsta ima svoje posebnosti skrivanja oziroma kamuflaže. Nekateri paličnjaki posnemajo suhe vejice, drugi liste, tretji pa se s svojo barvo zlijejo z okolico.

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Pajičnjaki

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Pajičnjaki

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Pajičnjaki

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Pajičnjaki

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Pajičnjaki

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Pajičnjaki

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Pajičnjaki

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Pajičnjaki 1 / 8 Paličnjaki















Po svetu poznamo več kot 3000 vrst

Čeprav jih mnogi poznajo predvsem kot nenavadne hišne ljubljenčke, so paličnjaki v naravi zelo razširjeni. "Do danes poznamo več kot 3000 vrst, raziskovalci pa še vedno odkrivajo nove. Največ jih živi v tropskih predelih Azije, Avstralije, Južne Amerike in Afrike, nekaj vrst pa najdemo tudi v Evropi," pojasnjuje. Njihova velika razširjenost je posledica izjemne sposobnosti prilagajanja različnim okoljem. Največ vrst najdemo tam, kjer je veliko rastlinja, ki jim omogoča učinkovito skrivanje in prehranjevanje. "Verjetno njihova najbolj presenetljiva lastnost je sposobnost popolne kamuflaže. Marsikdo gleda neposredno v paličnjaka, pa ga sploh ne opazi." Ena izmed zanimivosti, ki preseneti številne ljudi, je način razmnoževanja nekaterih vrst. "Nekatere vrste se lahko razmnožujejo brez samca. Temu pravimo partenogeneza. Iz neoplojenih jajčec se lahko razvijejo mladiči paličnjakov." Mnogi ljudje ob pogledu na žuželke najprej občutijo strah ali odpor, vendar se ta pogosto spremeni, ko paličnjaka spoznajo od blizu. "Večina ljudi spremeni mnenje, ko paličnjaka vidi od blizu. So zelo mirne in nežne živali, ne pikajo, ne grizejo in niso nevarne," pove. Prav stik s temi živalmi lahko pomaga pri boljšem razumevanju narave. "Pogosto ravno stik s paličnjakom pomaga premagati strah pred žuželkami ter razviti večje spoštovanje do narave."

icon-expand Prav stik s temi živalmi lahko pomaga pri boljšem razumevanju narave. FOTO: Osebni arhiv Pajičnjaki

Vedno bolj priljubljeni kot hišni ljubljenčki

Paličnjaki postajajo vse bolj priljubljeni tudi doma, predvsem zaradi nezahtevne oskrbe in zanimivega vedenja. "Zanimivi so za opazovanje in hkrati zelo nezahtevni. Ne potrebujejo veliko prostora, ne povzročajo hrupa in nimajo neprijetnega vonja." Njihov razvojni cikel je prav tako zanimiv za opazovanje. "Njihovo vedenje, levitve in razvoj od jajčeca do odrasle živali so zelo zanimivi za otroke in odrasle. Njihov življenjski cikel pa je približno od enega do dveh let." Čeprav paličnjaki veljajo za nezahtevne živali, potrebujejo ustrezne pogoje za življenje. "Večina vrst je odlična izbira za začetnike in ni zahtevna. Potrebujejo le primeren terarij, ustrezno vlago, temperaturo okolja, dobro prezračevanje in sveže liste rastlin, s katerimi se prehranjujejo," pojasnjuje. Med rastlinami, ki jih lahko ponudimo paličnjakom, so robide, maline, hrast, bršljan, kalina, evkaliptus in salal. Preden se nekdo odloči za nakup, je pomembno, da preveri zahteve posamezne vrste. "Različni paličnjaki imajo nekoliko različne zahteve glede temperature, vlage in prehrane. Pomembno je tudi vedeti, da so živa bitja, ki potrebujejo redno oskrbo in primeren življenjski prostor."

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Pajičnjaki

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Pajičnjaki

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Pajičnjaki

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Pajičnjaki

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Pajičnjaki

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Pajičnjaki

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Pajičnjaki

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Pajičnjaki

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Pajičnjaki

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Pajičnjaki 1 / 10 Paličnjaki



















Najpogostejše napake pri vzreji paličnjakov

Pri oskrbi se največ težav pojavi zaradi nepoznavanja njihovih potreb. Ena najpogostejših napak je prehitro povečanje števila živali v terariju. "Prva in najpogostejša napaka je neodstranjevanje jajčec iz terarija, iz katerih se razvije nešteto novih nimf," opozarja. Veliko težav povzročijo tudi neustrezni pogoji. "Pomembni so ustrezna vlaga, dobro prezračevanje ter hranjenje z rastlinami, ki niso bile škropljene s pesticidi. Veliko težav nastane tudi med levitvijo, če nimajo dovolj prostora ali primernih pogojev, da bi se lahko uspešno preoblekli." Čeprav so paličnjaki mirne živali, jih ne moremo primerjati s klasičnimi hišnimi ljubljenčki. "Paličnjakov ne moremo udomačiti v klasičnem smislu, kot na primer psa ali mačke, in ne prepoznajo človeka tako kot sesalci," pojasnjuje. Kljub temu se lahko navadijo na človeški stik. "Lahko pa se navadijo na nežno rokovanje in ob rednem stiku ostanejo bolj mirni."

Ste vedeli? Zanimiva dejstva o paličnjakih

Če jih napade plenilec, lahko odvržejo nogo. Mlajši osebki lahko izgubljeno okončino med naslednjimi levitvami ponovno regenerirajo. Njihova jajčeca pogosto posnemajo semena rastlin. Zaradi tega jih plenilci težje opazijo, nekatere vrste pa jajčeca preprosto odvržejo na tla med odpadlo listje. Med žuželkami so pravi velikani. Največje vrste lahko z iztegnjenimi nogami merijo več kot 50 centimetrov in sodijo med najdaljše žuželke na svetu. So nočne živali. Čez dan večinoma mirujejo in se zanašajo na svojo odlično kamuflažo, ponoči pa postanejo aktivni in se prehranjujejo. Večina vrst je popolnoma neškodljivih za ljudi. Ne grizejo, niso strupeni in ne prenašajo bolezni, zato so priljubljeni tudi kot hišni ljubljenčki. Paličnjaki so mirne, tihe in nezahtevne živali, zato so odlična izbira za vse, ki želijo nekoliko drugačnega hišnega ljubljenčka. Ne potrebujejo veliko prostora, niso nevarni in se prehranjujejo predvsem z listi. Ob njih lahko ljubitelji narave spoznavajo neverjetno raznolikost žuželk ter opazujejo njihove posebne oblike, barve in načine kamuflaže. Pri njihovi oskrbi pa je treba paziti predvsem na primerno temperaturo, vlago, dovolj velik prostor za gibanje ter redno zagotavljanje sveže hrane, ki je primerna za posamezno vrsto. Če imajo ustrezne pogoje, so paličnjaki lahko zanimivi in hvaležni spremljevalci več let.

Paličnjaki so mirne, tihe in nezahtevne živali, zato so odlična izbira za vse, ki želijo nekoliko drugačnega hišnega ljubljenčka.